ammissibile il referendum contro i divieti di circolazione delle moto

Il Collegio dei Garanti del Comune ha giudicato ammissibile il referendum proposto da Riccardo Truppo e dal gruppo “Divieto” contro le restrizioni alla circolazione di determinate motociclette in Area B e C. Le limitazioni, previste per motoveicoli Euro 2 e 3, entreranno in vigore a ottobre dopo due proroghe. La consultazione mira a valutare la legittimità di tali divieti, che interessano veicoli a benzina e gasolio di vecchia generazione.

Il Collegio dei Garanti del Comune ha ritenuto ammissibile il quesito referendario, posto dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Riccardo Truppo, e dai motociclisti del gruppo “Divieto“, contro le limitazioni alla circolazione in Area B e Area C di motoveicoli e motocicli a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2 e che, dopo due proroghe, entreranno in vigore il prossimo ottobre. Si stima, sulla base dei dati Aci e delle rilevazioni delle telecamere di Area B aggiornate ad agosto scorso che complessivamente sarebbero state 90.530 le moto e i motocicli colpite dal divieto di circolazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

