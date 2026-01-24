Milano dimessi due ragazzi A scuola fra 15 giorni Elsa ha riaperto gli occhi

A Milano sono stati dimessi due giovani coinvolti nel rogo di Crans Montana a Capodanno. Dopo il ricovero, Elsa e l’altro ragazzo sono tornati a casa e riprenderanno gradualmente le attività quotidiane. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze, mentre i medici confermano il loro stato di salute stabile e in miglioramento.

Sono due i ragazzi feriti nel rogo di Crans Montana a Capodanno, dimessi ieri mattina dall'ospedale milanese di Niguarda. I due adolescenti, che frequentano il liceo scientifico, tra quindici giorni circa dovrebbero poter tornare sui banchi di scuola. Certo, la loro guarigione sarà molto lunga, tanto che è stato concordato con i medici che i ragazzi torneranno più volte all'ospedale per sottoporsi a cure e medicazioni ma sono avviati verso il ritorno alla vita quotidiana. "Confido che presto si possano dichiarare tutti i nostri ragazzi fuori pericolo, ma ci vorrà ancora tempo, per alcuni di loro ci vorrà ancora parecchio" ha spiegato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso ieri mattina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, dimessi due ragazzi. "A scuola fra 15 giorni". Elsa ha riaperto gli occhi Crans-Montana: due ragazzi dimessi dal Niguarda, fra 15 giorni torneranno a scuolaDue giovani ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dopo l’incendio di Crans-Montana di Capodanno saranno dimessi questa mattina, 23 gennaio. Crans-Montana, dimessi due ragazzi dal Niguarda. Elsa esce dal comaA Crans-Montana, due giovani sono stati dimessi dall'ospedale Niguarda dopo un ricovero, mentre Elsa ha superato il coma. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Crans-Montana, dimessi due giovani dall’Ospedale Niguarda di Milano; Crans Montana, Bertolaso: Dimessi due ragazzi, presto potranno tornare a scuola; Possono tornare a casa: dimessi due ragazzi di Milano sopravvissuti al rogo di Crans-Montana: come stanno e quando potranno tornare a scuola; Crans-Montana, oggi dimessi due ragazzi. Eleonora Palmieri mostra le ustioni sui social. Strage di Crans-Montana, due ragazzi ustionati sono stati dimessi dal Niguarda: torneranno presto a scuolaDue ragazzi ustionati nel rogo di Crans-Montana sono stati dimessi dall'ospedale Niguarda di Milano: presto potranno tornare a scuola ... notizie.it Crans-Montana, due ragazzi dimessi dal Niguarda: tra due settimane potranno tornare a scuolaL'annuncio dell'assessore lombardo Guido Bertolaso: Tra un paio di settimane potranno tornare a scuola, ma la riabilitazione è ancora lunga ... affaritaliani.it Dimessi altri due dei ragazzi ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano - facebook.com facebook Crans-Montana: dimessi i primi due ragazzi dall'ospedale Niguarda di Milano. #DentrolaNotizia x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.