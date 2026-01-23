Crans-Montana | due ragazzi dimessi dal Niguarda fra 15 giorni torneranno a scuola

Due giovani ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dopo l’incendio di Crans-Montana di Capodanno saranno dimessi questa mattina, 23 gennaio. Entro circa due settimane, potranno riprendere regolarmente le attività scolastiche. La loro condizione è stabile e in miglioramento, consentendo il ritorno alla vita quotidiana e alle routine scolastiche.

Milano, 23 gennaio 2026 – La buona notizia era stata già annunciata. Due dei ragazzi ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dopo il rogo di Crans-Montana di Capodanno, saranno dimessi questa mattina, venerdì 23 gennaio. Sono già iniziate, con tutta probabilità, le procedure “burocratiche” per la loro uscita dal nosocomio della Cà Granda, che li ha accolti dopo il terribile incendio verificatosi nella località di villeggiatura svizzera. Il commento. "Ho parlato con tutti i sanitari e ho potuto salutare due ragazzi che questa mattina vengono dimessi. La prognosi per loro è stata sciolta e quindi possono tornare a casa" ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Crans-Montana, Bertolaso: “Due ragazzi dimessi, presto torneranno a scuola”A Crans-Montana, Bertolaso ha visitato i giovani ricoverati, incontrando i sanitari e salutando i due ragazzi dimessi, che presto torneranno a scuola.

Crans-Montana, dimessi i primi due ustionati dal Niguarda: hanno 16 e 14 anniA Crans-Montana, i primi due giovani pazienti ustionati, di 16 e 14 anni, sono stati dimessi dal centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda dopo settimane di cure.

