Crans-Montana dimessi due ragazzi dal Niguarda Elsa esce dal coma

A Crans-Montana, due giovani sono stati dimessi dall'ospedale Niguarda dopo un ricovero, mentre Elsa ha superato il coma. Le loro condizioni sono migliorate e continuano il percorso di recupero.

Buone notizie da Crans Montana: due ragazzi sono stati dimessi dall'ospedale Niguarda mentre una ragazza è uscita dal coma. È stato inoltre scarcerato su cauzione Jacques Moretti, tra i responsabili del locale teatro della strage di Capodanno. Servizio di Barbara Masulli

Jacques Moretti esce di carcere. Il gerente del Constellation di Crans-Montana è stato rilasciato su cauzione: un amico stretto ha versato i 200mila franchi richiesti.

Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che que

