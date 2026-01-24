Lite in metro a Milano degenera | 15enne accoltella due coetanei e tenta la fuga Sono entrambi gravi

Nella metropolitana di Milano si è verificata un'aggressione che ha portato a un episodio grave. Un ragazzo di 15 anni ha ferito due coetanei con un coltello durante una lite e ha tentato di fuggire. Le vittime si trovano in condizioni critiche. L’incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza nei mezzi pubblici della città.

Aggressione nella metropolitana di Milano, dove un ragazzo di 15 anni ha ferito a coltellate due coetanei al termine di una lite. L’episodio è avvenuto nei pressi della fermata Lambrate. Il minorenne, dopo aver colpito le vittime alle gambe, ha tentato di fuggire salendo su un autobus dell’Atm. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane aveva con sé una roncola, che avrebbe usato durante l’aggressione e poi nascosto all’interno del mezzo pubblico. Una volta a bordo del bus, il 15enne avrebbe anche minacciato i passeggeri, prima di essere rintracciato e fermato dai militari. Il 15enne agli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Open.online

Milano, accoltella coetanei in metropolitana: 15enne arrestatoUn giovane di 15 anni è stato arrestato a Milano dopo aver aggredito due coetanei in metropolitana.

Semina il panico su bus e metro e accoltella 2 ragazzi, arrestato 15enne a Milano: la lama era di 21 centimetriUn giovane di 15 anni è stato arrestato a Milano per aver accoltellato due ragazzi su bus e metro.

Lite in metro a Milano degenera: 15enne accoltella due coetanei e tenta la fuga. Sono entrambi graviSecondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane aveva con sé una roncola, che avrebbe usato durante l’aggressione e poi nascosto all’interno del mezzo pubblico ... open.online

Milano, accoltella coetanei in metropolitana: 15enne arrestato(Adnkronos) – Dopo una lite in metro, ha estratto una roncola e ha aggredito due minorenni, colpendoli alle gambe. Per questo un 15enne italiano è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabi ... msn.com

