Accoltella due ragazzini in metropolitana e semina panico con una roncola a bordo di un bus | arrestato 15enne

Un giovane di 15 anni è stato arrestato a Milano dopo aver provocato panico a bordo di una metropolitana e di un autobus, aggredendo due minorenni con una roncola. L’episodio, avvenuto il 24 gennaio 2026, ha coinvolto diverse persone e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione è stata rapidamente gestita, garantendo la sicurezza dei presenti e avviando le indagini per chiarire le motivazioni dell’azione.

Milano, 24 gennaio 2026 – Semina terrore a bordo di un convoglio della metropolitana e di un autobus, e accoltella due ragazzini. Per questo, un 15enne italiano è stato arrestato dai militari del Nucleo Radiomobile di Milano, nella tarda serata di venerdì 23 gennaio. L’aggressione in metropolitana. Dopo una lite in metropolitana, il 15enne ha estratto una roncola, una lama ricurva, e ha accoltellato due minorenni, colpendoli alle gambe. Poi, è scappato. Immediato l’allarme al 118, che è intervenuto e ha soccorso i due feriti. Sul posto, in piazza Bottino, nel mezzanino della metropolitana linea verde Lambrate, sono subito intervenuti anche i carabinieri, che si sono fatti raccontare quanto accaduto e sono subito partiti alla ricerca dell’aggressore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

