Milan-Inter Primavera | finisce 2-2 il derby Nerazzurri rimontano da 2-0 sotto

Il derby Primavera tra Milan e Inter si conclude con un pareggio per 2-2 a Solbiate Arno. La partita si è sviluppata in due tempi distinti, con i nerazzurri che hanno rimontato un deficit di due reti. Un risultato che riflette l’equilibrio tra le due squadre in questa sfida, caratterizzata da un andamento alterno e da un equilibrio complessivo sul campo.

Milan-Inter Primavera. Finisce in parità il derby Primavera tra Milan e Inter: a Solbiate Arno è 2-2 al termine di una gara divisa nettamente in due atti, con un copione quasi speculare tra primo e secondo tempo. Avvio tutto di marca rossonera. Il Milan parte forte, aggressivo e organizzato, mentre l’Inter fatica a trovare misure e distanze. A sbloccare il match è Lontani al 27’, bravo a finalizzare una manovra ben costruita. I padroni di casa insistono e al 36’ trovano il raddoppio con Perera, che punisce ancora una difesa nerazzurra in difficoltà. Il primo tempo si chiude con il Milan in pieno controllo e l’Inter chiamata a una reazione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Milan Primavera Inter Primavera 2-2: derby pazzo, Zarate sigla il pari al fotofinish

