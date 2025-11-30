Primavera derby Inter-Milan 1-0 | Idrissou porta avanti i nerazzurri | LIVE NEWS
Alle ore 13:00, al KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti si giocherà il derby Primavera tra Inter e Milan. Segui la partita LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Formazioni ufficiali derby Primavera Inter-Milan: tornano #Longoni e #Lontani #InterMilan #derby #milan #MilanPrimavera #SempreMilan Vai su X
In attesa del derby tra i "grandi" in programma lunedì, nel torneo Primavera 2 a sorridere è stato il Benevento che vinto con il minimo scarto sul campo della Salernitana. Perla di Giugliano. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE PRIMAVERA, INTER-MILAN 0-0 - Il derby di Milano U20 ha avuto inizio! - Squadre in campo pronte per iniziare al Konami Centre. Si legge su fcinternews.it
DIRETTA/ Inter Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: via al derby, in campo! (30 novembre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Inter Milan, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... Lo riporta ilsussidiario.net
Primavera, Inter-Milan (0-0): Lontani vicino al gol... - 8' Brutta palla persa sulla sinistra del Milan che lascia il campo aperto a Della Mora: il terzino destro dell'Inter entra in area e prova il diagonale con il destro, Longoni blocca ... Scrive milannews.it