Milan Femminile Cesarini saluta momentaneamente i colori rossoneri | ecco la Lazio

Il Milan Femminile ha annunciato la partenza temporanea di Cesarini, che si trasferisce in prestito alla Lazio. Questa operazione rientra nelle attività di mercato del club rossonero, che continua a rafforzare il proprio roster. La giovane calciatrice si unisce così a una delle squadre più competitive del campionato, con l’obiettivo di maturare ulteriormente e contribuire al suo percorso di crescita.

Oltre alla prima squadra, anche il Milan Femminile continua a lavorare sul fronte calciomercato. La squadra allenata da coach Suzanne Bakker ha deciso di cedere in prestito Erin Cesarini, giovane centrocampista classe 2005, alla Lazio fino al termine della stagione, ovvero 30 giugno 2026. Il club rossonero ha reso noto il trasferimento attraverso una nota pubblicata tramite il sito web ufficiale, ringraziando la giovane per la professionalità e l'impegno dimostrati nella sua avventura in rossonero, augurandogli anche le maggiori soddisfazioni per la seconda parte di stagione rimanente. Ecco, di seguito, il comunicato del club su Erin Cesarini: (Fonte acmilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Argomenti discussi: Gli ultimi movimenti di mercato! La nuova bomber del Parma, il ritorno a casa dell'ex Milan; Milan Women, Erin Cesarini ceduta in prestito fino a giugno alla Lazio.

«UFFICIALE: EVELYN IJEH SALUTA IL MILAN! L’ATTACCANTE CEDUTA A TITOLO DEFINITIVO AL NORTH CAROLINA COURAGE: VOLA NEGLI USA!» #MilanFemminile #EvelynIjeh #NWSL #SempreMilan #CalcioFemminile - facebook.com facebook

UFFICIALE: Milan Femminile, Ijeh ceduta al North Carolina Courage x.com