Milan-Verona 3-0 rossoneri momentaneamente in vetta

Nel match della 17ª giornata di Serie A, il Milan ha battuto il Verona 3-0 a San Siro, conquistando temporaneamente la testa della classifica con 35 punti. La squadra rossonera si mantiene in corsa per le prime posizioni, mantenendo un vantaggio di due punti sull’Inter. La gara ha confermato la buona forma del Milan, che ora guarda con fiducia alle prossime sfide del campionato.

Il Milan travolge 3-0 il Verona a San Siro nel match valido per la 17esima giornata di Serie A e si porta momentaneamente in testa alla classifica salendo a quota 35 punti, a +2 sull’Inter. I rossoneri, dopo un primo tempo con poche emozioni, sbloccano il risultato subito prima dell’intervallo con la zampata vincente di Pulisic su sponda aerea di Rabiot sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa i padroni di casa chiudono la partita grazie alla doppietta di Nkunku, a segno al 3? su rigore e all’8? con un tocco da due passi a porta vuota dopo il palo colpito da Modric. L’Hellas, reduce da due successi di fila, resta fermo a quota 12 punti, attualmente a meno due dalla zona salvezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan-Verona 3-0, rossoneri momentaneamente in vetta Leggi anche: Milan Verona 3-0, tutto facile per Allegri: Pulisic la sblocca, Nkunku mette il sigillo. Rossoneri momentaneamente in testa alla classifica Leggi anche: Pulisic e Nkunku trascinano il Milan: Verona abbattuto, rossoneri di nuovo in vetta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Milan, ecco Nkunku: doppietta e Verona ko 3-0; Milan-Verona: probabili formazioni e statistiche; Milan-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Festa Milan a San Siro: Pulisic e Nkunku stendono il Verona. Milan-Verona 3-0, il risultato LIVE - Il Milan ha vinto tutte le ultime nove sfide contro l' Hellas Verona in campionato con uno score di 19- sport.sky.it

