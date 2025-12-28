Milan Verona 3-0 tutto facile per Allegri | Pulisic la sblocca Nkunku mette il sigillo Rossoneri momentaneamente in testa alla classifica

Nel match tra Milan e Verona, i rossoneri hanno ottenuto una vittoria per 3-0, con Pulisic che ha aperto le marcature e Nkunku che ha siglato il raddoppio. La squadra di Allegri si è così portata temporaneamente in testa alla classifica, in attesa delle gare successive. Un risultato che conferma la buona forma del Milan in questa fase della stagione.

Milan Verona 3-0: Pulisic e la doppietta di Nkunku regalano la vetta solitaria al Diavolo in attesa della risposta dell'Inter a Bergamo. Il Milan non sbaglia l'appuntamento con la vittoria nel "lunch match" di San Siro e lancia un segnale fortissimo al campionato. In una domenica di fine dicembre resa ancor più interessante dalla presenza a sorpresa di Andrea Agnelli in tribuna, i rossoneri hanno travolto l' Hellas Verona con un netto 3-0, frutto di una prestazione che ha unito pazienza e potenza offensiva. La squadra di casa ha saputo attendere il momento giusto per colpire, scardinando la difesa scaligera nei momenti chiave del match e legittimando un successo che vale momentaneamente la testa della classifica.

