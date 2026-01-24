In Parlamento, si riaccendono le polemiche sul tema dei centri di permanenza per i richiedenti asilo, con particolare attenzione alla questione delle strutture e delle risorse destinate alle forze dell’ordine. Piantedosi ha criticato le discussioni su presunti “resort 5 stelle” per la polizia, definendole miope e provinciali. La questione, tra accordi rinnovati e tensioni politiche, evidenzia le sfide di un sistema di gestione dei centri di accoglienza in Italia.

E’ mal d’Albania in Parlamento. Rinnovato l’accordo per l’alloggio delle forze dell’ordine impegnate nella gestione dei cpr, scoppia di nuovo la polemica dagli scranni dell’opposizione che grida allo spreco. Se il premier Giorgia Meloni ribadisce che per la gestione del dossier migranti, l’Italia intende continuare a puntare “su soluzioni innovative” come il protocollo sottoscritto tra Roma e Tirana, l’altra fronda della politica rimarca come si tratti solo di uno sperperare soldi degli italiani. Al termine della consultazione preliminare di mercato partita a metà giungo e conclusa a fine dicembre, ad essere stata scelta è la medesima struttura a 5 stelle che già due anni fa si era aggiudicata l’appalto, ovvero il Rafaelo Resort. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cpr Albania, Piantedosi taglia le polemiche: “Discussione su ‘resort 5 stelle’ per polizia? Miope e provinciale”

Cpr Albania, rinnovato l’accordo con Rafaelo Resort: hotel a 5 stelle per la poliziaCpr Albania ha confermato il rinnovo dell’accordo con Rafaelo Resort, un hotel a cinque stelle, per l’alloggio delle forze dell’ordine coinvolte nelle attività di gestione dei centri di permanenza.

Migranti, Piantedosi: "Resort 5 stelle Albania? Agenti non vanno nelle stamberghe"Il ministro Piantedosi ha commentato la presenza di resort di lusso in Albania, sottolineando che i costi delle missioni sono stati valutati e che gli agenti non si trovano in condizioni di estrema povertà durante le operazioni all’estero.

Vergogna nazionale. Il governo butta i soldi mentre taglia sulla sanità. Le opposizioni attaccano l’esecutivo sulle spese per le forze dell’ordine in Albania18 milioni per alloggiare le forze dell'ordine nei resort albanesi mentre in Italia mancano risorse per la sicurezza ... ilfattoquotidiano.it

Centri migranti in Albania, Renzi e Conte: «18 milioni per il resort degli impiegati all'estero». Piantedosi replica: «La spesa è di 80 euro a notte»Il ministro dell'Interno risponde alle polemiche dopo il rinnovo del contratto con il resort scelto per ospitare di impiegati e forze dell'ordine in missione in Albania: «Forse dovremmo ospitare i nos ... roma.corriere.it

