Migranti Piantedosi | Resort 5 stelle Albania? Agenti non vanno nelle stamberghe

Il ministro Piantedosi ha commentato la presenza di resort di lusso in Albania, sottolineando che i costi delle missioni sono stati valutati e che gli agenti non si trovano in condizioni di estrema povertà durante le operazioni all’estero. La sua dichiarazione evidenzia l’attenzione alle modalità e alle risorse impiegate nelle missioni di servizio, senza alimentare polemiche o sensationalismi.

I resort 5 stelle in Albania? “Sono stati individuati il costo pro capite e pro die, a meno che qualcuno non pensi che i nostri agenti quando vanno all’estero in missione non debbano andare nelle stamberghe”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, a margine del forum internazionale del Turismo, a Milano, in merito al rinnovo dell’accordo con il resort 5 stelle per l’alloggio delle forze dell’ordine in Albania. Il tema del rinnovo dei resort 5 stelle, è “una questione provinciale”, ha poi sottolineato Piantedosi, “fondata sul fatto che noi i nostri poliziotti li trattiamo bene, a differenza che nel passato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Migranti, Piantedosi: "Resort 5 stelle Albania? Agenti non vanno nelle stamberghe" Migranti in Albania, Meloni rinnova lo spreco: nuovo accordo col resort 5 stelle per gli agenti. Ecco quanto costaIl governo italiano ha rinnovato un accordo con un resort 5 stelle in Albania per l’alloggio delle forze dell’ordine coinvolte nella gestione dei centri migranti. Cpr Albania, rinnovato l’accordo con Rafaelo Resort: hotel a 5 stelle per la poliziaCpr Albania ha confermato il rinnovo dell’accordo con Rafaelo Resort, un hotel a cinque stelle, per l’alloggio delle forze dell’ordine coinvolte nelle attività di gestione dei centri di permanenza. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Migranti, Piantedosi Con l’OIM modelli innovativi per la gestione dei flussi; Migranti, Piantedosi Con l'OIM modelli innovativi per la gestione dei flussi. In attesa dell’approvazione del decreto Sicurezza, Piantedosi ha emanato una circolare per chiedere ai prefetti e ai questori di accelerare con le espulsioni dei migranti violenti che minacciano “la sicurezza pubblica”. Nella circolare il Viminale fa riferimento a - facebook.com facebook Migranti, Piantedosi avanti tutta: il modello Italia bussola per i rimpatri. Allo studio altri progetti innovativi per la gestione dei flussi x.com

