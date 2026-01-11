Le proteste in Iran continuano a coinvolgere le principali città, con i Pasdaran in elevata allerta. Le autorità hanno sospeso temporaneamente l’accesso a Internet e avvisano i cittadini che le azioni violente potranno essere punite con la pena di morte. La situazione resta tesa, mentre migliaia di persone vengono arrestate nel tentativo di contenere le manifestazioni che chiedono riforme e maggior libertà.

Le più importanti città dell’Iran attraversate dalle proteste. Il regime taglia Internet e minaccia i cittadini: «Chi compie azioni violente rischia la pena di morte». Trump: «Siamo pronti ad aiutare i manifestanti». A quindici giorni dall’inizio delle proteste le piazze iraniane per la seconda notte consecutiva sono tornate a riempirsi. A Teheran, Mashhad, Tabriz e in numerosi altri centri urbani, migliaia di persone hanno sfidato nuovamente la repressione, i morti, gli incendi di edifici governativi e un blackout informativo quasi totale. Le autorità hanno infatti ripristinato il blocco di internet compreso Starlink, mettendo a tacere 90 milioni di iraniani, interrotto le comunicazioni telefoniche e reso di fatto inaccessibile lo spazio aereo alle compagnie straniere. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Iran, i Pasdaran sono in massima allerta. Spari sulla folla e migliaia di arresti

