Il ministro Valditara annuncia un giro di vite sulle misure di sicurezza nelle scuole, eliminando zone franche e introducendo metal detector in ambienti a rischio. La sua strategia mira a rafforzare la sicurezza e a contrastare la violenza, rifiutando pregiudizi di sinistra secondo cui si tratterebbe di repressione. Un approccio che combina fermezza istituzionale, tutela dei valori e interventi concreti per garantire un ambiente scolastico più sicuro.

Fermezza istituzionale, difesa dei valori e critica al permissivismo del passato. Ma anche l’introduzione di norme ad hoc e provvedimenti concreti che «colpiscano chi usa la violenza. Che difendano i cittadini dalle aggressioni dei violenti. E che ristabiliscano dei principi basilari in una società». Il tutto senza tralasciare di invitare la «sinistra ad abbandonare questi 50 anni di vecchi pregiudizi per cui è tutto repressione. Quindi il divieto è repressione. La sanzione è repressione. Per tanti anni abbiamo sentito ripetere “vietato vietare”. Il no era demonizzato, i doveri marginalizzati in una società che ci ha abituato a coltivare soltanto diritti». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Giro di vite di Valditara: basta zone franche, metal detector nelle scuole a rischio. E stop ai pregiudizi di sinistra per cui è tutto repressione

