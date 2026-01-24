Metal detector mobili negli ingressi delle scuole Valditara | Coltelli tra i giovani quasi una moda Poi il richiamo ai valori occidentali

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato l’introduzione di metal detector mobili negli ingressi delle scuole, evidenziando come tra i giovani si diffondano comportamenti rischiosi, come l’uso di coltelli. L’iniziativa si inserisce in un’ottica di tutela e rispetto dei valori occidentali, puntando a garantire ambienti scolastici più sicuri e sereni per studenti e personale.

Dopo l’annuncio, arrivato ieri, dell’arrivo di una circolare sui metal detector mobili negli istituti scolastici, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è tornato sul tema della sicurezza a scuola. Un intervento che si inserisce nel solco delle preoccupazioni emerse dopo il caso dello studente ucciso a La Spezia e altri episodi di cronaca che hanno coinvolto giovani e l’uso di armi. Intervenendo a un evento della Lega in Abruzzo, il ministro ha richiamato alcuni fatti recenti, tra cui lo studente con il machete nello zaino, osservando che il possesso di armi tra i ragazzi “sta purtroppo diventando quasi una moda”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Omicidio Abanoud, il governo rilancia sulla sicurezza nelle scuole: «Metal detector mobili per fermare i coltelli»In seguito all’omicidio di Abanoud Youssef presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, il governo annuncia interventi per migliorare la sicurezza scolastica.

Metal detector nelle scuole, Valditara accelera: decreto contro coltelli e armi da taglioIl ministro Valditara ha annunciato l’introduzione di metal detector nelle scuole considerate a rischio e l’adozione di un decreto volto a vietare il possesso di coltelli e armi da taglio negli ambienti scolastici.

