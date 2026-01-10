Rimini protagonista su Food Network | al Mercato Coperto le riprese di Cucina al mercato con Ruben
Dal 11 al 15 gennaio, il Mercato Coperto di Rimini ospiterà le riprese del programma “Cucina al mercato con Ruben”, condotto dallo chef Ruben Bondì. La trasmissione, in onda su Food Network a partire dal 15 febbraio, offrirà uno sguardo autentico sulle tradizioni culinarie locali, integrando l’atmosfera del mercato in un format dedicato alla cucina e alla cultura gastronomica della zona.
Dall'11 al 15 gennaio il Mercato Coperto di Rimini diventerà il set del programma televisivo "Cucina al mercato con Ruben", con lo chef Ruben Bondì, in onda su Food Network (canale 33) a partire dal 15 febbraio alle ore 15.00. Dopo aver fatto tappa a Roma, Napoli e Palermo, Ruben Bondì è pronto a.
Non solo i prodotti, le ricette e il mercato: la città sarà protagonista sin dai lanci del programma, con riprese che valorizzeranno alcuni dei luoghi più belli di Rimini - facebook.com facebook
