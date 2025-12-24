Il Lions club dona i rivestimenti delle barriere antiterrorismo e abbellisce corso Marrucino
Il Lions Club Chieti Host, in occasione delle festività natalizie, ha donato alla città di Chieti un innovativo rivestimento personalizzato per migliorare l’estetica delle barriere antiterrorismo in cemento che proteggono corso Marrucino. Un dono per abbellire e arricchire l’ambiente urbano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Chieti, il Lions Club dona nuovi rivestimenti per le barriere di Corso Marrucino: un regalo natalizio alla città
