Il Lions club dona i rivestimenti delle barriere antiterrorismo e abbellisce corso Marrucino

Il Lions Club Chieti Host, in occasione delle festività natalizie, ha donato alla città di Chieti un innovativo rivestimento personalizzato per migliorare l’estetica delle barriere antiterrorismo in cemento che proteggono corso Marrucino. Un dono per abbellire e arricchire l’ambiente urbano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Chieti calcio, annunciata la cessione delle quote a un imprenditore italoamericano di origini abruzzesi.

