MeloniDifesa | stupore per parole Trump

Il Governo italiano ha espresso sorpresa per le recenti dichiarazioni del Presidente Trump riguardo al contributo dei Paesi europei nella missione in Afghanistan. La notizia evidenzia come le parole di leader internazionali possano influenzare il dialogo tra nazioni e sottolinea l'importanza di un approccio condiviso nelle questioni di sicurezza globale. Resta fondamentale monitorare gli sviluppi e il ruolo delle alleanze europee e internazionali in questo contesto.

20.30 Governo italiano "ha appreso con stupore dichiarazione del Presidente Trump" sul contributo dei Paesi europei alla missione in Afghanistan. "Non sono accettabili affermazioni che minimizzano il contributo dei Paesi NATO in Afghanistan, soprattutto se provengono da una nazione alleata",dichiara la Premier Giorgia Meloni aggiungendo:"Italia e Stati Uniti sono legati da solida amicizia,fondata sulla comunanza di valori e sulla collaborazione storica.Ma l'amicizia necessita di rispetto" condizione per solidarietà nella Nato.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

