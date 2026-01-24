Afghanistan Meloni | Stupore per parole Trump su soldati Nato non sono accettabili

Il governo italiano ha espresso sorpresa per le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha affermato che alcuni alleati della Nato sarebbero rimasti indietro durante le operazioni in Afghanistan. Meloni ha sottolineato che tali affermazioni sono inaccettabili e non riflettono il contributo e l’impegno degli alleati nel contesto internazionale. La posizione italiana rimane fedele alla collaborazione e al rispetto reciproco tra gli stati membri della Nato.

(Adnkronos) – “Il Governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero ‘rimasti indietro’ durante le operazioni in Afghanistan”. Sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota. Il riferimento è alle dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui i soldati della Nato schierati in Afghanistan sarebbero “rimasti indietro” rispetto ai militari americani. “Nel corso di quasi vent’anni di impegno, la nostra Nazione – sottolinea – ha sostenuto un costo che non si può mettere in dubbio: 53 soldati italiani caduti e oltre 700 feriti mentre erano impegnati in operazioni di combattimento, missioni di sicurezza e programmi di addestramento delle forze afghane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Meloni: «Stupore per le parole di Trump sui soldati Nato in Afghanistan, non sono accettabili»Il governo italiano ha espresso stupore per le recenti dichiarazioni del Presidente Trump sui soldati della NATO in Afghanistan, ritenendo tali affermazioni inaccettabili.

Meloni contro Trump per le critiche ai soldati in Afghanistan: «Inaccettabile. Stupore per le sue parole, l’amicizia necessita di rispetto»Il recente scambio tra Giorgia Meloni e Donald Trump ha attirato l’attenzione su temi di rispetto e collaborazione tra alleati.

