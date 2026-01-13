Nel 2025, il cinema in Italia ha registrato incassi stabili rispetto agli anni precedenti, ma con una diminuzione degli spettatori. I dati Cinetel evidenziano come, nonostante i prezzi dei biglietti siano cresciuti, il pubblico in sala sia rimasto pressoché invariato, evidenziando un fenomeno di stagnazione nel settore. Questa situazione solleva interrogativi sulle dinamiche di consumo e sulla sostenibilità del cinema tradizionale nel contesto attuale.

Il cinema in Italia nel 2025? Ha vivacchiato ancora. Alcuni giorni fa sono usciti i dati Cinetel relativi a incassi e spettatori nell’ultimo anno di visioni in sala e i risultati sono pressoché simili al 2024 e al 2023. Insomma, gli spettatori nel 2025 non aumentano ma nemmeno diminuiscono molto. Andiamo a vedere i dati. Nell’anno 2025 al box office italiano si sono incassati 496.552.723 euro per 68.361.056 di biglietti venduti. Rispetto al 2024 c’è un minuscolo +0,5% negli incassi (fenomeno Zalone? ne parliamo tra poco) e -2% di presenze. Rispetto al 2023 siamo a +0,2% negli incassi e -3,2% nelle presenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stessi incassi e meno spettatori nel 2025: il paradosso dei biglietti al cinema che sono sempre più cari

"BUEN CAMINO" SUPERA "QUO VADO", GLI INCASSI SONO SALITI A 65.7 MILIONI DI EURO. L'EVENTO "QUALCUNO VOLO' SUL NIDO DEL CUCULO" DEBUTTA AL SESTO POSTO. LA TOP TEN DI IERI, LUNEDI' 12 GENNAIO 2026. #BoxOfficeItalia #inca - facebook.com facebook

Top ten dei maggiori incassi di tutti i tempi in Italia. Buen camino in dieci giorni ha totalizzato 53 milioni di euro e si piazza al terzo posto di sempre dietro a Quo vado dello stesso Checco Zalone. Ben cinque su dieci sono film interpretati dal comico pugliese. x.com