McTominay leader silenzioso del Napoli | Juve e Chelsea? Segnare contro entrambe

Scott McTominay si è affermato come una figura chiave nel centrocampo del Napoli sotto la guida di Antonio Conte. La sua presenza silenziosa ma costante contribuisce alla solidità della squadra, mentre le sue dichiarazioni sulla volontà di segnare contro grandi avversarie come Juventus e Chelsea evidenzano l’ambizione e la determinazione del giocatore. Un elemento di equilibrio e leadership che si sta consolidando nel percorso del club napoletano.

"> C’è un nome che, partita dopo partita, è diventato una certezza nello scacchiere del Napoli di Antonio Conte: Scott McTominay. Arrivato nell’estate del 2024, il centrocampista scozzese si è imposto come uno dei punti fermi della squadra, conquistando anche il pubblico del Maradona con prestazioni costanti e numeri importanti. I dati parlano chiaro: 30 presenze stagionali, 9 gol (5 in campionato e 4 in Champions League) e 4 assist tra Serie A ed Europa. Numeri da protagonista assoluto per un centrocampista che abbina fisicità, inserimenti e personalità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

