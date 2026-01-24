McTominay | Juve o Chelsea? Preferisco segnare ad entrambe È un periodo sfortunato capita

Scott McTominay, intervistato da Sky Sport, ha commentato la prossima sfida tra Juventus e Napoli, sottolineando la sua preferenza nel segnare contro entrambe le squadre. Ha inoltre parlato del momento difficile della sua squadra, riconoscendo che un periodo sfortunato può capitare a ogni atleta. La partita, in programma domani pomeriggio, si preannuncia importante per il proseguimento del campionato.

Scott McTominay è intervenuto a Sky Sport e ha parlato della sfida tra Juve e Napoli che avrà luogo domani pomeriggio. Di seguito quanto dichiarato integralmente. McTominay: «Juve-Napoli è una sfida storica, tutti i tifosi ce lo ricordano spesso». Su Juventus-Napoli «È una sfida storica per la rivalità che c’è. I tifosi ce lo ricordano spesso, siamo a conoscenza del fatto che sarà durissima come lo è sempre. La loro squadra è molto forte, anche a livello offensivo. Dovremo dare tutto quello che abbiamo con concentrazione e massima applicazione, cercando di tornare a vincere con continuità. Contro la Juventus ho giocato la mia prima gara da titolare qui a Napoli, è stato emozionante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Scott McTominay si è consolidato come un elemento fondamentale nel Napoli di Antonio Conte, dimostrando costanza e leadership silenziosa in campo.

