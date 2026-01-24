Scott McTominay si è consolidato come un elemento fondamentale nel Napoli di Antonio Conte, dimostrando costanza e leadership silenziosa in campo. Con la sua presenza, il centrocampo azzurro acquista equilibrio e determinazione. In un’intervista recente, ha sottolineato con naturalezza la sua volontà di segnare contro grandi squadre come Juventus e Chelsea, evidenziando il suo impegno e la sua crescita nel club partenopeo.

"> C’è un nome che, partita dopo partita, è diventato una certezza nello scacchiere del Napoli di Antonio Conte: Scott McTominay. Arrivato nell’estate del 2024, il centrocampista scozzese si è imposto come uno dei punti fermi della squadra, conquistando anche il pubblico del Maradona con prestazioni costanti e numeri importanti. I dati parlano chiaro: 30 presenze stagionali, 9 gol (5 in campionato e 4 in Champions League) e 4 assist tra Serie A ed Europa. Numeri da protagonista assoluto per un centrocampista che abbina fisicità, inserimenti e personalità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - McTominay leader silenzioso del Napoli: “Juve e Chelsea? Segnare contro entrambe”

Leggi anche: McTominay decisivo: doppietta e numeri da leader del Napoli

McTominay leader del Napoli: gol, carisma e voce da ConteScott McTominay si è affermato come un punto di riferimento nel Napoli, grazie alle sue prestazioni e alla personalità dimostrata in campo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: McTominay, shopping in via dei Mille. Svelato il negozio in cui si è recato.

Napoli, McTominay: Contro la Juve sfida speciale. Siamo ancora lì nonostante gli infortuniC'è un giocatore del Napoli che è diventato sempre più una certezza per Antonio Conte, Scott McTominay: la sua intervista per Sky Sport ... gianlucadimarzio.com

McTominay leader del Napoli: è il miglior calciatore della Serie A?Scott McTominay trascina il Napoli con forza, intelligenza e gol pesanti: rendimento totale e impatto decisivo nella Serie A. europacalcio.it

https://internapoli.it/il-napoli-vuole-blindare-mctominay-proposto-rinnovo-record/ Gol, inserimenti, fisicità e leadership hanno reso lo scozzese un elemento imprescindibile, capace di trascinare la squadra nei momenti chiave - facebook.com facebook

#CopenaghenNapoli, le pagelle di CM: #McTominay il solito leader, Hojlund sbaglia troppo ed errore decisivo di #Buongiorno x.com