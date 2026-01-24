McTominay | Juve-Napoli sfida storica serve continuità

Alla vigilia di una delle partite più importanti della stagione, Scott McTominay ha sottolineato l’importanza della continuità per affrontare al meglio la sfida tra Juventus e Napoli. Un confronto che rappresenta un momento cruciale nel calendario calcistico italiano, richiedendo concentrazione e determinazione da entrambe le squadre. La partita si preannuncia come un banco di prova significativo per le ambizioni di entrambe le formazioni.

Alla vigilia di una delle partite più sentite della stagione, Scott McTominay ha acceso i riflettori sulla sfida tra Napoli e Juventus, intervenendo in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista scozzese ha affrontato il tema con rispetto e consapevolezza, sottolineando il peso storico del confronto e le difficoltà che attendono gli azzurri. “È una sfida storica per la rivalità che c’è. I tifosi ce lo ricordano spesso, siamo a conoscenza del fatto che sarà durissima come lo è sempre. La loro squadra è molto forte, anche a livello offensivo. Dovremo dare tutto quello che abbiamo con concentrazione e massima applicazione, cercando di tornare a vincere con continuità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

