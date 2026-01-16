Controlli straordinari al Piano | identificate oltre 200 persone espulso un uomo irregolare

Continuano i controlli straordinari della polizia nel quartiere Piano di Ancona, disposti dal questore Capocasa e dal prefetto Valiante. Durante le operazioni, sono state identificate oltre 200 persone e un uomo irregolare è stato sottoposto a espulsione. Le attività mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nel territorio, mantenendo alta l’attenzione sulle aree più sensibili della città.

ANCONA – Proseguono i controlli settimanali della polizia, disposti dal questore Capocasa d’intesa con il prefetto Valiante, nel quartiere Piano. Nelle giornate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, i poliziotti della questura di Ancona, in collaborazione con il Reparto Prevenzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Controlli straordinari a Carpi, identificate 109 persone. Espulso un irregolare Leggi anche: Fonte Nuova, controlli straordinari dei Carabinieri: un arresto, due denunce e oltre 200 persone identificate Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Controlli straordinari tra Golosine e Borgo Roma: identificate oltre 100 persone; Intensificati i controlli straordinari del territorio interforze nel Capoluogo perugino: oltre 630 le persone identificate e 290 i veicoli controllati; Paternò, controlli straordinari della Polizia: identificate 171 persone e sanzioni per oltre 5mila euro; Controlli straordinari della polizia, a Firenze 4 arresti e 500 persone identificate. Ancona, servizi straordinari di controllo al Piano: la Polizia di Stato identifica 200 persone e controlla oltre 80 veicoli. Un espulso - Servizi straordinari di controllo del territorio nel quartiere Piano: la Polizia di Stato identifica 200 persone e controlla oltre 80 veicoli. msn.com

Brindisi, controlli straordinari del territorio: operazione interforze nel capoluogo - Controlli straordinari a Brindisi con un’operazione interforze che ha interessato centro, periferie e area della stazione ferroviaria. trmtv.it

Gallarate, controlli straordinari della Polizia: 40 persone identificate e un Marocchino denunciato per droga - Operazione nella zona della stazione ferroviaria con il Reparto Prevenzione Crimine di Milano. laprovinciadivarese.it

Roma, controlli straordinari alla stazione Termini. La Polizia di Stato ha messo in campo un’operazione ad ampio raggio per contrastare immigrazione clandestina, spaccio di stupefacenti, reati predatori e irregolarità diffuse nella zona della stazione. In campo - facebook.com facebook

Controlli straordinari a Brindisi con un’operazione interforze che ha interessato centro, periferie e area della stazione ferroviaria. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.