Controlli straordinari al Piano | identificate oltre 200 persone espulso un uomo irregolare

Continuano i controlli straordinari della polizia nel quartiere Piano di Ancona, disposti dal questore Capocasa e dal prefetto Valiante. Durante le operazioni, sono state identificate oltre 200 persone e un uomo irregolare è stato sottoposto a espulsione. Le attività mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nel territorio, mantenendo alta l’attenzione sulle aree più sensibili della città.

ANCONA – Proseguono i controlli settimanali della polizia, disposti dal questore Capocasa d’intesa con il prefetto Valiante, nel quartiere Piano. Nelle giornate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, i poliziotti della questura di Ancona, in collaborazione con il Reparto Prevenzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

