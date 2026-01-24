Matteo Giunta nuovo sfogo social | Con la febbre si resta a casa

Matteo Giunta torna a commentare sui social con una riflessione sulla responsabilità individuale durante la malattia. Dopo aver criticato chi manda i figli all'asilo malati, il 43enne sottolinea l'importanza di rispettare le norme di sicurezza, affermando che con la febbre si dovrebbe restare a casa. La sua posizione invita a una maggiore attenzione nei comportamenti quotidiani per tutelare la salute collettiva.

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta stanno affrontando delle giornate difficili a causa della febbre che ha colpito la piccola Matilde. A poche ore dal primo sfogo social del 43enne contro i genitori che portano i figli con la febbre all'asilo invece di tenerli a casa, l'allenatore ha rincarato la dose in una serie di storie su Instagram. Dopo essersi rivolto direttamente "a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo", definendoli "irresponsabili pezzi di merda", in un messaggio sottoscritto anche da Federica, Giunta ha provato a spiegarsi meglio, condividendo in modo più pacato quello che le autorità sanitarie ribadiscono ogni anno, da decenni, a proposito dell'influenza: alcuni soggetti, dagli over 65 ai bambini piccoli e le persone con patologie croniche, sono a maggior rischio di complicanze più gravi o peggioramento dei sintomi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

