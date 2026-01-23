Matteo Giunta contro i genitori che portano i figli con la febbre all' asilo | Pezzi di m

Matteo Giunta, marito della nuotatrice Federica Pellegrini, ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti dei genitori che portano i figli con la febbre all’asilo, definendoli irresponsabili. La coppia sta attraversando una settimana particolarmente complessa e lo sfogo di Giunta riflette la preoccupazione condivisa da molte famiglie in questo periodo. Un richiamo all’importanza di rispettare le regole per tutelare la salute di tutti, soprattutto dei più piccoli.

La stagione influenzale è in corso ormai da settimane e tra i luoghi in cui il virus si diffonde con più facilità ci sono le scuole. Le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità raccomandano di tenere i bambini a casa se "presentano sintomi attribuibili a malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale", anche perché i bambini fra i 6 mesi e i 6 anni sono più soggetti a sviluppare complicanze gravi. A questo è legato il duro sfogo social di Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, contro i genitori che mandano i figli febbricitanti all'asilo. "Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo.

