Mattarella | L’educazione è una forza che ci rende liberi Giovani protagonisti di sistemi educativi moderni e inclusivi

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione 2026, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea il ruolo fondamentale dell’educazione come strumento di libertà e crescita personale. La sua dichiarazione evidenzia l’importanza di sistemi educativi moderni e inclusivi, capaci di formare giovani protagonisti e cittadini consapevoli. Un richiamo all’impegno collettivo per promuovere un’educazione che favorisca sviluppo, equità e coesione sociale.

"L'educazione ha rappresentato nella vicenda umana un formidabile motore di crescita e trasformazione, contribuendo in maniera determinante all'affermarsi della dignità delle persone e dei loro diritti." Nella parte conclusiva, il Presidente ribadisce il significato più ampio del diritto all'educazione come fondamento democratico: "L'educazione è un diritto umano fondamentale e un bene pubblico, leva essenziale per realizzare società coese, partecipative e democratiche. Una forza che ci rende liberi di pensare, agire, vivere."

PRESIDENZA REPUBBLICA – QUIRINALE * «MATTARELLA CELEBRA L’EDUCAZIONE, DIRITTO FONDAMENTALE PER LA LIBERTÀ DEI GIOVANI»Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione, ha rilasciato la seguente dichiarazione: ... agenziagiornalisticaopinione.it

