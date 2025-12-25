Firenze, 25 dicembre 2025 – “Per costruire la pace tutti possiamo fare qualcosa, trasformando la paura dell'altro in opportunità di incontro. Nella nostra città di Firenze ancora oggi il problema dell'emergenza abitativa tende ad aggravarsi. Sarebbe ipocrita pensare di delegare la soluzione di questo problema unicamente alle istituzioni”. Così l' arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli proclamata nella messa della notte di Natale in Cattedrale. “Lasciamoci piuttosto contagiare da quegli esempi positivi di accoglienza di cui sono stati capaci alcuni nostri concittadini - ha aggiunto -, come certe persone rimaste sole che hanno deciso di andare a vivere insieme, liberando un appartamento per metterlo a disposizione di chi non aveva un alloggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Messa di Natale nella Cattedrale a Firenze, Gambelli: “Conoscere e amare la verità che ci rende liberi”

