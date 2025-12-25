Messa di Natale nella Cattedrale a Firenze Gambelli | Conoscere e amare la verità che ci rende liberi
Firenze, 25 dicembre 2025 – “Per costruire la pace tutti possiamo fare qualcosa, trasformando la paura dell'altro in opportunità di incontro. Nella nostra città di Firenze ancora oggi il problema dell'emergenza abitativa tende ad aggravarsi. Sarebbe ipocrita pensare di delegare la soluzione di questo problema unicamente alle istituzioni”. Così l' arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli proclamata nella messa della notte di Natale in Cattedrale. “Lasciamoci piuttosto contagiare da quegli esempi positivi di accoglienza di cui sono stati capaci alcuni nostri concittadini - ha aggiunto -, come certe persone rimaste sole che hanno deciso di andare a vivere insieme, liberando un appartamento per metterlo a disposizione di chi non aveva un alloggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Firenze, l’arcivescovo Gambelli celebra la messa di Natale a Sollicciano. E attacca l’overtourism
Leggi anche: Messa di Natale a Sollicciano, l’arcivescovo Gambelli nel carcere di Firenze: “Un segno di vicinanza”
Messa di Natale a Sollicciano per l’arcivescovo di Firenze: “Un segno di vicinanza”; Firenze, l’arcivescovo Gambelli celebra la messa di Natale a Sollicciano. E attacca l’overtourism; Santo Natale 2025: le celebrazioni in Cattedrale presiedute dall’Arcivescovo; Card. Repole, Messe della vigilia a Susa e del giorno di Natale a Torino.
Firenze, il vescovo Gambelli e la messa di Natale a Sollicciano: «Il carcere può cambiare, anche ai detenuti va data dignità» - Lo scorso anno la scelta di celebrare la messa del 25 dicembre alla comunità delle Piagge, quest'anno con i detenuti ... corrierefiorentino.corriere.it
L'omelia dell'arcivescovo Gambelli per Natale: "Tutti possiamo fare qualcosa per costruire la pace" - A Firenze molte persone hanno ascoltato l'omelia dell'Arcivescovo Gambelli. gonews.it
Gambelli, contro l’emergenza abitativa praticare l’accoglienza - È il messaggio dell’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli Nella notte di Natale durante la Messa celebrata in catt ... toscanaoggi.it
Durante la sua prima Messa della Notte di Natale, il pontefice ha messo al centro il valore della persona umana e la sua dignità - facebook.com facebook
In un minuto, rivivi le immagini della Messa nella Notte di #Natale presieduta da #LeoneXIV nella basilica di San Pietro. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.