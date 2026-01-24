Manchester City esordio per il nuovo acquisto Guehi | subito decisivo ha ‘salvato’ Donnarumma col Wolverhampton! Com’è andata

Il Manchester City ha esordito con il nuovo acquisto Marc Guehi nella partita contro il Wolverhampton, dimostrando un impatto immediato. Guehi si è reso protagonista, contribuendo in modo decisivo alla partita e intervenendo in modo importante su Donnarumma. Dopo una settimana difficile, questa vittoria rappresenta un segnale positivo per la squadra e per i tifosi.

Guehi Manchester City, scatto decisivo: il difensore è ad un passo dall’addio al Crystal Palace!Il Manchester City sta definendo l'acquisto di Marc Guehi dal Crystal Palace.

Guehi Manchester City, ora è ufficiale: rinforzo in difesa per i Citizens. Il comunicato e le prime parole del nuovo arrivatoIl Manchester City ha annunciato l’acquisto di Marc Guehi dal Crystal Palace, rafforzando il reparto difensivo della squadra.

Argomenti discussi: Man. United-Man. City 2-0: video, gol e highlights; Il Manchester United travolge il City nel derby: esordio da sogno per Carrick alla guida dei Red Devils; United a valanga sul City di Guardiola: Carrick al debutto si prende il derby grazie a Mbeumo e Dorgu; Premier League: Carrick batte Guardiola, derby allo United. Pari per Liverpool e Arsenal.

Il Manchester City torna a vincere: 2-0 col Wolverhampton. Il Tottenham riprende il Burnley nel finale; 2-1 tra Fulham e BrightonVince e convince il Manchester City. Trema il Tottenham, ma trova il pareggio al 90' con Romero. Vince nel finale il Fulham contro il Brighton ... eurosport.it

Man. United-Man. City 2-0: video, gol e highlightsEsordio da sogno per Carrick sulla panchina del Manchester United. Nel derby contro il City di Guardiola è arrivato un netto successo per 2-0 con le reti di Mbeumo e Dorgu. Da segnalare altre tre reti ... sport.sky.it

IL CITY TORNA A VINCERE I Citizens tornano alla vittoria con i gol di Marmoush e Semenyo dopo le sconfitte con United e Bodo e accorciano sull'Arsenal che giocherà domani con i Red Devils #Tuttosport #ManchesterCity #Wolves - facebook.com facebook

Cinque squadre tra le prime otto più il Manchester City undicesimo: più che una Champions League sembra una Premier League II. Noi Tristemente indietro Arsenal 1°, Liverpool 4°, Tottenham 5°, Newcastle 7°, Chelsea 8°: lo strapotere del calcio inglese in x.com