Maltempo in Sicilia Schifani | Danni per centinaia di milioni necessario dichiarare subito lo stato di emergenza

Il maltempo ha colpito il litorale ionico siciliano, provocando danni rilevanti. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha stimato perdite per centinaia di milioni di euro e ha sottolineato la necessità di dichiarare subito lo stato di emergenza per affrontare la situazione. Questa ondata di maltempo ha causato ingenti danni diffusi, evidenziando l’urgenza di interventi tempestivi.

Il maltempo colpisce duramente il litorale ionico siciliano. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha tracciato un primo bilancio dell'ondata di maltempo che ha interessato in modo particolare il litorale ionico dell'Isola, causando danni ingenti e diffusi. Durante la notte, tra il 20 e il 21 gennaio, il coordinamento degli interventi è stato affidato al capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che dalla sala operativa ha seguito costantemente l'evolversi della situazione nei territori più colpiti. Nelle ore più critiche, l'attività si è concentrata soprattutto sulla salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e sul controllo delle aree a maggiore rischio, con un monitoraggio continuo delle criticità.

