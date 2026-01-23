Maltempo al Sud lunedì in Cdm lo stato d’emergenza e prime risorse

Il Consiglio dei ministri di lunedì discuterà la dichiarazione dello stato di emergenza nelle zone del Sud Italia colpite dall’ondata di maltempo, in particolare dal passaggio del ciclone Harry. Verranno allocate risorse immediate per affrontare le prime necessità e avviare i ristori, mentre si procede a una valutazione complessiva dei danni arrecati. Questa misura mira a garantire un intervento rapido e coordinato nelle aree più colpite.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio dei ministri lunedì delibererà “la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti” dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry, “ anticipando un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori, in attesa di avere una compiuta e complessiva valutazione dei danni”. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni, come rende noto Palazzo Chigi, presiedendo “ oggi pomeriggio, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Maltempo: Meloni presiede riunione protezione civile, lunedì cdm per stato emergenzaIl Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto una riunione presso la Protezione Civile di Roma per valutare i danni causati dal maltempo, in particolare dal ciclone Harry che ha interessato il Sud Italia.

Maltempo: Cdm, stato emergenza per Gorizia e Udine, stanziati 8,5 mlnIl Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per un anno nelle province di Gorizia e Udine, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali del novembre 2025.

A Belpasso diverse zone sono senza elettricità da lunedì dopo il maltempo. Il sindaco Caputo segnala ritardi nel ripristino, coinvolge la Prefettura e richiama l’attenzione sui disagi per le fasce più fragili. - facebook.com facebook