Neo asportato sul tavolo da cucina | il medico dovrà risarcire la famiglia

In un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione, il medico Paolo Oneda, assolto in appello, dovrà ora risarcire i familiari di Roberta Repetto, deceduta a causa delle metastasi di un tumore dopo un intervento di asportazione di un neo avvenuto in un centro olistico. La vicenda evidenzia le implicazioni legali e di responsabilità medica in procedure ambulatoriali non convenzionali, portando alla luce aspetti importanti sulla tutela dei pazienti e sulle conseguenze legali

