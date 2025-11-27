Arne Slot ha ricevuto un avvertimento per due partite dopo l’incontro con il Liverpool

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, l’allenatore del Liverpool Arne Slot ha avuto il suo incontro di emergenza con i dirigenti del club e ha ricevuto un ultimo avvertimento sul suo lavoro. Sembra che i Reds vogliano vedere un miglioramento immediato da Slot, secondo le informazioni nel post X qui sotto, con la richiesta ora di consegnare sei punti dalle prossime due partite di Premier League del club. Indy Kaila sul futuro del Liverpool di Arne Slot Come riportato oggi, ci sono già stati alcuni problemi apparenti tra Slot e il direttore del Liverpool Richard Hughes dopo che quest’ultimo ha annullato il primo sulla vendita di Luis Diaz al Bayern Monaco quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com