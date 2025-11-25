L' Unitus e la lotta allo spreco alimentare nei ristoranti | Porzioni ridotte e avanzi a casa

Parte dall'Università della Tuscia un progetto che punta a ridurre lo spreco alimentare, che in Italia supera ogni anno i 4 milioni di tonnellate. Una sfida locale, nazionale ed europea. A livello regionale è iniziato proprio il 25 novembre, nella Commissione sanità e politiche sociali, l'esame. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

