Lorenzo Musetti finale a Hong Kong e quinto posto nel ranking Atp

Lorenzo Musetti ha concluso il torneo di Hong Kong raggiungendo la finale e salendo al quinto posto nel ranking ATP. Un risultato importante che segna un inizio promettente per il tennis italiano nel 2026, evidenziando la crescita e la costanza dell’atleta nel circuito internazionale. Questo traguardo testimonia l’impegno e il talento di Musetti, contribuendo a rafforzare la presenza italiana nel panorama tennistico mondiale.

HONG KONG – Il 2026 del tennis italiano si apre con un boato che arriva direttamente dal cemento del Bank of China Open. Lorenzo Musetti non si è limitato a conquistare la finale nel torneo Atp 250 di Hong Kong: battendo in rimonta il russo Andrey Rublev, il talento di Carrara ha ufficialmente abbattuto la barriera dei giganti, issandosi al numero 5 del ranking mondiale. Da lunedì, la classifica Atp racconterà una storia senza precedenti per il nostro sport: Lorenzo diventerà il terzo italiano nell'era Open a entrare in top 5, ma soprattutto l'Italia si presenterà agli Australian Open con due giocatori (Sinner e Musetti) tra i primi cinque del mondo.

