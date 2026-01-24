Lorenzo Musetti ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale agli Australian Open, consolidando una tappa importante del suo percorso nel tennis professionistico. Con una rimonta contro Tomas Machac, il giovane talento italiano dimostra maturità e determinazione, segnando un nuovo traguardo nel suo cammino nei tornei del Grande Slam. Questa qualificazione rappresenta un punto di partenza significativo per la sua carriera internazionale.

Lorenzo Musetti compie un altro passo storico nella sua carriera: con una rimonta incredibile sul ceco Tomas Machac, il carrarino (numero 5 del mondo) si qualifica per la prima volta agli ottavi di finale degli Australian Open, completando così il quadro dei suoi traguardi Slam. Dopo quasi quattro ore e mezza di battaglia, Musetti chiude con i parziali 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2, diventando il terzo italiano nell’era Open a conquistare almeno un ottavo di finale in tutti i Major, insieme a Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Una partita intensa, caratterizzata da 10 ace ma anche 5 doppi falli, con il 76% di prime in campo e ben 41 palle break complessive. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Musetti agli ottavi: "Prova di maturità, il gioco di Machac mi dava fastidio. Un punto di partenza"

Lorenzo Musetti piega la resistenza di Machac dopo una dura maratona di 5 set e approda agli ottavi a Melbourne!Lorenzo Musetti si impone su Machac in una partita lunga e impegnativa, durate quasi cinque ore, e conquista l'accesso agli ottavi di finale agli Australian Open.

VIDEO Lorenzo Musetti, punto irreale contro Machac: la magia del toscanoNel secondo set del suo incontro contro Tomas Machac, Lorenzo Musetti dimostra ancora una volta le sue qualità, esibendo un punto di grande tecnica e precisione.

