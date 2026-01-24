VIDEO Lorenzo Musetti punto irreale contro Machac | la magia del toscano

Nel secondo set del suo incontro contro Tomas Machac, Lorenzo Musetti dimostra ancora una volta le sue qualità, esibendo un punto di grande tecnica e precisione. Il match, valido per il terzo turno, mette in evidenza la solidità e l’abilità del tennista toscano contro un avversario competitivo. Questo episodio rappresenta un esempio della sua continuità e del suo approccio concentrato in una competizione di alto livello.

Magia pazzesca di Lorenzo Musetti nel secondo set del match di terzo turno che oppone il toscano al ceco Tomas Machac, cliente tra i più scomodi a questo punto del torneo sia per stato di forma che per forza generale. Accade tutto mentre si volge al termine del parziale. Il punteggio è di 4-4 30-40, palla break a favore del toscano, appena ripresosi da una prima parte di match davvero complessa sotto tanti punti di vista. Machac riesce a giocare un bel dritto in avanzamento spostandosi dal centro verso la propria destra, prendendo così campo e approcciando la rete contro la difesa, forzatamente da lontano, di Musetti.

