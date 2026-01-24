Il negozio di Lucia Moluschi, uno dei più storici della zona, è chiuso da quasi un anno, ma la serranda rimane sollevata a metà. Lucia continua a trascorrere le mattine sistemando la merce invenduta, dimostrando un legame profondo con il suo locale. Un luogo che, nonostante la chiusura, mantiene vivo il ricordo e l’attaccamento di chi lo ha frequentato nel tempo.

Il negozio è chiuso da quasi un anno ma la serranda rimane alzata a metà. Non ce la fa Lucia Moluschi a lasciarlo andare del tutto e le mattine le passa ancora a sistemare la merce rimasta invenduta. L’attività di casalinghi in via Carducci l’ha ereditata dai genitori e alla parete c’è ancora affissa l’onorificenza della medaglia d’oro al lavoro presa dalla madre Antonia Lisarelli per essersi distinta con amore e dedizione all’impresa di famiglia. "Mamma è morta dieci anni fa – racconta Moluschi, 84 anni compiuti – dopo mi ha dato una mano mio marito nell’attività ma lui si era stancato e da sola non potevo continuare, così lo scorso anno ho deciso di chiudere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Locale tra i più storici: "Una vita qui dentro, ora è difficile lasciarlo"

