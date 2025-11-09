Paolo Belli il valzer più difficile | lacrime in pista per l’amore di una vita
Paolo Belli è entrato in pista con il sorriso di sempre, ma stavolta dietro la leggerezza del valzer c’era un peso diverso, una storia più grande di qualunque coreografia. A Ballando con le stelle il concorrente ha ballato pensando solo a una persona: la moglie Deanna, compagna di 42 anni di matrimonio e di una battaglia silenziosa contro un grave problema di salute. Un amore lungo una vita, diventato racconto in diretta tv, senza effetti speciali né retorica, solo emozione pura. Nel filmato che ha preceduto l’esibizione, Belli ha parlato con voce rotta, spiegando quanto quella prova non fosse un semplice passo a due ma il simbolo di una resistenza condivisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
