Marinella e diga soffolta a Nervi | cosa succede ora perché è difficile rilanciare il locale

Marinella e Diga Soffolta a Nervi rappresentano due simboli della tradizione locale, entrambe chiuse da tempo. La Marinella, storico locale sulla passeggiata Anita Garibaldi, ha vissuto una complessa riapertura, interrotta da problemi finanziari e di gestione. La difficile ripresa di queste realtà evidenzia le sfide nel rilancio di strutture con un forte valore storico, influenzate da difficoltà economiche e amministrative.

Da una parte c'è l'annosa questione della Marinella, lo storico locale sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, chiusa a pochi mesi dalla riapertura, dopo un restyling molto travagliato, con lavori finanziati per mezzo milione di euro dalla Regione. Dall'altra la diga soffolta, che doveva proteggere dalle mareggiate la Marinella ma anche il quartiere e il suo celebre lungomare. Due ferite aperte nella delegazione dell'estremo levante, che sono tornate protagoniste in consiglio comunale per capire quale sarà il loro futuro. Dopo la messa in liquidazione della società Marinella 1934, tra pochi giorni si terrà la terza asta per la concessione ventennale.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: La Marinella torna all'asta: la storia travagliata dell'iconico locale di Nervi La Marinella di Nervi torna all'asta per una concessione ventennaleLa Marinella di Nervi tornerà all'asta per una concessione ventennale, dopo che le precedenti non hanno registrato partecipanti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Liquidazione della Marinella di Nervi, si accende la polemica in consiglio comunaleGenova – Accende anche le polemiche in consiglio comunale la notizia della messa in liquidazione giudiziale di La Marinella 1934, la società che ha ristrutturato - quasi completamente - l'edificio ... ilsecoloxix.it Una cordata in arrivo da Milano per far rivivere l’hotel Marinella di NerviC’è una cordata interessata alla Marinella di Nervi, lo storico hotel di lusso con annesso ristorante al centro d'un travagliato restyling e finito in liquidazione giudiziale. Con tanto di asta già ... ilsecoloxix.it

