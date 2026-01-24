Lo scorso ottobre, lo Jolo affrontò il Luco in una partita difficile, conclusa con una sconfitta nonostante il gol di Rozzi. In quella occasione, il risultato evidenziò l’importanza di ripartire e migliorare, soprattutto in trasferta, per ottenere risultati migliori. La squadra è determinata a lavorare con attenzione, puntando a un percorso di crescita e di recupero, consapevole delle sfide da affrontare nel prossimo futuro.

Lo scorso ottobre, ormai un girone fa, non bastò un gol di Rozzi per portare a casa almeno un punto: furono gli avversari, capitalizzando al massimo il fattore-campo, a prevalere. E anche se quella sconfitta, con il senno di poi, rappresentò la forse la "sveglia" capace di compattare la squadra e guidarla verso quella che allo stato attuale è la miglior stagione di sempre della prima squadra, riscattare il ko in Mugello può rappresentare un’ulteriore iniezione di autostima in vista delle prossime sfide. Lo sa bene mister Luigi Ambrosio, impegnato a preparare la sfida che vedrà lo Jolo ricevere il Luco nel match valido come uno dei due anticipi della diciannovesima giornata del campionato di Promozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo Jolo contro il Luco: "Bisogna ripartire"

Argomenti discussi: Girone A promozione: lo Jolo sbatte in trasferta contro il muro Pietrasanta, 2-0 per i padroni di casa; Lo Jolo contro il Luco: Bisogna ripartire; Calcio Dilettanti: Jolo ko a Pietrasanta, il punto sulle squadre pratesi; Girone A Promozione: Jolo in cerca di rivalsa contro il Luco.

