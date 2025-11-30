Ancona non c’è tempo da perdere Bisogna saltare il Fosso e ripartire

C’è un Fosso da saltare ed è quello che l’ Ancona affronta oggi pomeriggio al Del Conero per il sesto derby regionale di questo girone d’andata. I dorici il Fossombrone lo hanno già affrontato e superato in Coppa Italia – successo ai rigori – ma quella odierna a Passo Varano si preannuncia tutt’altra partita. Intanto perché nel confronto di quasi due mesi anche i dorici, alla pari dei metaurensi, hanno utilizzato una formazione zeppa di giocatori che di solito stanno in panchina. Ma soprattutto perché Gelonese e compagni provengono dal primo vero ko della stagione, quello rimediato con tre schiaffi una settimana fa a Teramo, tra l’altro davanti a quasi seicento anconetani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

