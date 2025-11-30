Ancona non c’è tempo da perdere Bisogna saltare il Fosso e ripartire
C’è un Fosso da saltare ed è quello che l’ Ancona affronta oggi pomeriggio al Del Conero per il sesto derby regionale di questo girone d’andata. I dorici il Fossombrone lo hanno già affrontato e superato in Coppa Italia – successo ai rigori – ma quella odierna a Passo Varano si preannuncia tutt’altra partita. Intanto perché nel confronto di quasi due mesi anche i dorici, alla pari dei metaurensi, hanno utilizzato una formazione zeppa di giocatori che di solito stanno in panchina. Ma soprattutto perché Gelonese e compagni provengono dal primo vero ko della stagione, quello rimediato con tre schiaffi una settimana fa a Teramo, tra l’altro davanti a quasi seicento anconetani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
? ' ' C'era un tempo, sul finire degli anni '80, in cui il Fossombrone, quando doveva preparare partite contro formazioni di Ancona, doveva preoccuparsi di giocarsela alla pari con Virtus Pinocchio, Torrette oppure Posator - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, i soci prendono tempo. Ma così Di Paolo rischia di sfuggire - I due soci dell’Ancona si incontreranno la prossima settimana, probabilmente in un consiglio direttivo ancora da convocare, e in quell’occasione Polci e Manciola chiariranno con patron Marconi la ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Porto a ostacoli e caos bus. Rischia di perdere la nave: «Da Ancona non parto più» - Tanto da farle porre una domanda retorica: «Con tutti i disagi vissuti, come è possibile pensare che un turista torni qui ... Secondo corriereadriatico.it