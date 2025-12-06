Lo Jolo rivelazione contro Casalguidi
Una "classica" sull’asse provinciale Prato – Pistoia pronta a tornare a tre anni di distanza dall’ultima sfida, per la prima volta in Promozione. Lo Jolo giocherà domani alle 14:30 in trasferta contro il Casalguidi, nell’omonima frazione del Comune di Serravalle Pistoiese. E l’obiettivo degli uomini di Luigi Ambrosio non può non essere quello di tentare di aggiudicarsi l’intera posta in palio, contro un avversario che occupa la dodicesima posizione in graduatoria.Una gara tra due squadre che si sono affrontate spesso in passato, in Prima Categoria: l’ultimo confronto in ordine cronologico risale alla stagione 202122, quando i "Canarini" riuscirono ad espugnare il Fantaccini (1-0) nel girone di ritorno (poi culminato con la loro promozione). 🔗 Leggi su Lanazione.it
