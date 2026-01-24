LIVE Sinner-Spizzirri Australian Open 2026 in DIRETTA | si parte dopo Pliskova-Keys

Segui in diretta la partita tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026, subito dopo l’incontro tra Pliskova e Keys. Aggiorna la pagina per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale e rimanere informato sugli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:40 Buonanotte a tutti, nel primo match sulla Rod Laver Arena c'è Madison Keys avanti 6-3 su Karolina Pliskova, in un match che da tempo l'ex numero 1 sperava di giocare. L'americana detentrice del trofeo, però, non intende (al momento) farle sconti. Dopo di loro Sinner e Spizzirri. Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno degli Australian Open tra Jannik Sinner e l'americano Eliot Spizzirri. Primo confronto diretto tra i due con il vincente che troverà agli ottavi uno tra Luciano Darderi ed il russo Karen Khachanov. Per l'azzurro la possibilità di continuare a testarsi in vista della seconda settimana.

