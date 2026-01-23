Benvenuti alla diretta testuale del match tra Jannik Sinner e Eliot Spizzirri, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026. Seguiremo in tempo reale l’incontro, con attenzione alle condizioni climatiche, in particolare al caldo che potrebbe influire sull’andamento del gioco. Rimanete con noi per aggiornamenti e risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno degli Australian Open tra Jannik Sinner e l’americano Eliot Spizzirri. Primo confronto diretto tra i due con il vincente che troverà agli ottavi uno tra Luciano Darderi ed il russo Karen Khachanov. Per l’azzurro la possibilità di continuare a testarsi in vista della seconda settimana. Si giocherà probabilmente in condizioni indoor, non per la pioggia ma per il fortissimo caldo atteso a Melbourne. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si è presentato all’appuntamento con il primo Slam stagionale da campione in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Spizzirri, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’insidia principale sarà il gran caldo

