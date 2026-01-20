LIVE Sinner-Gaston Australian Open 2026 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Segui in tempo reale la partita tra Sinner e Gaston all'Australian Open 2026. La diretta inizia con il riscaldamento, e tra pochi minuti l’azzurro scenderà in campo al servizio. Rimani aggiornato su tutte le fasi dell’incontro e le ultime notizie, cliccando sul link per la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:12 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l'italiano al servizio. 9:09 Accolti dall'applauso del pubblico entrano in campo Jannik Sinner ed il francese Hugo Gaston. 9:06 Jannik è appena stato inquadrato nei pressi dell'uscita dagli spogliatoi. A brevissimo l'ingresso in campo. 9:03 Cresce l'attesa. Sinner e Gaston avrebbero dovuto essere già in campo per il riscaldamento. 8:58 Ancora pochi istanti ci separano dall'ingresso in campo dei due protagonisti della sfida di primo turno degli Australian Open 2026. 8:53 Il vincente dell'incontro troverà al secondo turno uno tra la wild card di casa James Duckworth ed il lucky loser croato Dino Prizmic, match attualmente in corso.

