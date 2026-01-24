LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 5-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per il set

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. Attualmente, Spizzirri serve per il set con il punteggio di 5-4 nel terzo parziale. Restate aggiornati per tutte le novità e i punti salienti di questa partita, mentre gli atleti si fronteggiano in un incontro che promette emozioni. Clicca sul link per aggiornamenti costanti e approfondimenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Rovescio incrociato vincente dell'italiano. 15-0 Primo scambio lungo. Sinner lo risolve con il diritto lungolinea. 5-4 BREAK SINNER! Doppio fallo Spizzirri! Dopo il cambio di campo l'azzurro servirà clamorosamente per il terzo set. 40-AD Palla break Sinner. Risposta aggressiva con il dritto da parte di Jannik. 40-40 Decolla il rovescio lungolinea dello statunitense. AD-40 Scappa via la risposta di rovescio di Sinner. 40-40 Ottimo scambio dell'altoatesino, che muove l'avversario e lo costringe all'errore. AD-40 ACE Spizzirri, il quinto. 40-40 L'italiano stecca la risposta di rovescio.

