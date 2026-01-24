LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro conquista il secondo set

Segui la diretta dell'incontro tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. Al momento, Sinner ha conquistato il secondo set con il punteggio di 6-3, dopo aver vinto il primo 4-6. Restate aggiornati per le ultime notizie e le evoluzioni del match, che prosegue nel terzo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO SET 6-3 SECONDO SET SINNER! Scappa via la risposta di rovescio di Spizzirri. Un set pari! AD-40 SET POINT SINNER! Profondissimo il rovescio incrociato dell'azzurro. 40-40 Se ne va la risposta di dritto dell'americano. Parità. 30-40 Palla del controbreak Spizziri. Il nastro mette fuori causa l'italiano. 30-30 ACE Sinner, il quinto! 15-30 Dritto lungolinea potentissimo dello statunitense. 15-15 Decolla il rovescio difensivo di Jannik. 15-0 Servizio vincente dell'azzurro. 3-5 Game Spizzirri. In corridoio la volèe di ritto di Sinner, che serve ora per il set.

